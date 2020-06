Quarteirão tem condição para receber leitos, banca Lauro

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



05/06/2020



O prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), reafirmou que o Quarteirão da Saúde tem plena condição para receber um hospital de campanha para tratar de pacientes com a Covid-19 e disse estar na expectativa de, depois de idas e vindas, obter recursos estaduais para montagem do equipamento.



Na quarta-feira, após reiteradas negativas, o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi (PSDB), admitiu que a gestão paulista pode investir na abertura de leitos de tratamento da Covid em Diadema. Está agendada para amanhã visita técnica no Quarteirão.



Lauro alegou que a OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda usar equipamento já estruturado para abrigar um hospital de campanha. Os 100 leitos deverão ser instalados no segundo andar.



“Estamos na expectativa. O local escolhido tem todas as condições de receber um hospital de campanha. O Ministério da Saúde preconiza, a OMS recomenda utilizar um equipamento já estruturado para acolher hospital de campanha. Eu bati nesta tecla desde o início”, sustentou Lauro.



Conforme o prefeito, a área que receberá os leitos está ociosa porque seria uma unidade da Rede Lucy Montoro, o que até o momento não foi concretizado. A área total do segundo andar do prédio tem 2.000 metros quadrados.



A estimativa de investimento é de aproximadamente R$ 8 milhões no primeiro mês, devido à compra de material. Nos demais meses, de R$ 4 milhões a R$ 5 milhões. A Prefeitura formalizou em março pedido para instalar hospital de campanha no Quarteirão. O Estado negou, alegando que já havia enviado R$ 4,2 milhões para a cidade conter o avanço da Covid-19. A verba foi utilizada para a compra de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). A situação fez com que o prefeito Lauro criticasse publicamente o governador João Doria (PSDB).



HABITAÇÃO

Lauro obteve aval junto ao governo do Estado de liberação de R$ 1 milhão do Programa Nossa Casa para construção de 80 unidades habitacionais em Diadema. O objetivo é que famílias de baixa renda – até três salários mínimos – possam ter acesso à aquisição da casa própria.



“Gostaria de agradecer ao governador João Doria, ao vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) e ao secretário estadual da Habitação, Flávio Amary, pelo recurso do Programa Nossa Casa-Apoio, que beneficiará 80 famílias do Conjunto Liberdade”, declarou o prefeito.