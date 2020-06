Pretinho terá Regina como vice na chapa do governo Lauro

Raphael Rocha

05/06/2020



O martelo foi batido oficialmente dentro do governo do prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), sobre a chapa de situação na eleição deste ano: o presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM), será o prefeiturável e terá como vice a ex-secretária de Habitação e ex-deputada estadual Regina Gonçalves (PV).



Reunião na quarta-feira selou a dobrada que, nas urnas, defenderá a administração de oito anos do verde à frente da Prefeitura de Diadema. A ideia do núcleo duro do Paço é aliar o perfil popular e inserção na periferia de Pretinho – vice-presidente do Água Santa, time de futebol da cidade – com o recall eleitoral de Regina (foi candidata duas vezes a deputada estadual e uma a deputada federal) e o conhecimento técnico dela como titular de Habitação.



O encontro, entretanto, esteve longe de ser calmo. Isso porque o plano A de Lauro era o deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos). No ano passado, Lauro falou ao Diário que havia preparado Márcio para a sucessão. Mas o parlamentar estadual declinou da missão, alegando problemas de saúde e vontade de cumprir o mandato na Assembleia Legislativa.



O Diário apurou que, na reunião de quarta-feira, Márcio evitou dizer que dará suporte à candidatura de Pretinho. Aliás, ele teria até feito comentários que desagradaram o democrata. A postura de Márcio irritou Lauro e outros secretários mais próximos do prefeito.



Também participou do encontro o vereador Marcos Michels (PSB), que se coloca como pré-candidato à Prefeitura. Primo de Lauro, Marcos reafirmou que seu desejo é ser cabeça de chapa. Durante as discussões, chegou-se a cogitar alocá-lo como vice de Pretinho, posição que ele rechaçou de imediato. O socialista deixou a conferência bancando que estará nas urnas, porém, declarou que precisaria de alguns dias para pensar.



A dobrada entre Pretinho e Regina foi comentada no mês passado, quando o Diário antecipou que o democrata havia sido escolhido por Lauro para ser o candidato à sucessão. À época, Pretinho conversou com Regina e considerou que poderia ser vice se pesquisas de intenções de voto mostrassem que a verde tinha maior viabilidade eleitoral. Houve acordo entre os dois sobre Pretinho ser o prefeiturável no momento.



Pretinho, que está no primeiro mandato de vereador e já assumiu o comando da Câmara, vai debutar na corrida à Prefeitura. Regina já foi vice-prefeita de Diadema, entre 1997 e 2000, quando Gilson Menezes (morto em fevereiro) se elegeu prefeito quebrando hegemonia do PT na cidade – os dois superaram o então deputado federal José Augusto da Silva Ramos (à época petista, hoje no PSDB). Regina rompeu com Gilson e, em 2000, concorreu à Prefeitura contra o antigo aliado. Ficou na quarta colocação, atrás de José de Filippi Júnior (PT, atual pré-candidato do petismo ao Paço), Zé Augusto e Gilson.