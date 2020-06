Três agências fecham após casos de Covid

Flavia Kurotori

Diário do Grande ABC



04/06/2020 | 23:59



Duas agências do banco Bradesco na Rua Senador Flaquer, no Centro, e uma da Caixa na Avenida Utinga, no bairro de mesmo nome, todas em Santo André, foram fechadas ontem após funcionários serem diagnosticados com Covid-19. As unidades irão passar por sanitização e os bancários foram afastados ou encaminhados para trabalho remoto, dado que também podem estar contaminados. Os detalhes foram fornecidos pelo Sindicato dos Bancários do Grande ABC.

“Os trabalhadores serão acompanhados por médicos e especialistas e as agências serão reabertas com bancários que estão em home office ou de outras agências”, explicou Gheorge Vitti, secretário-geral do sindicato. As unidades estão autorizadas a reabrir após cumprirem o protocolo sanitário – no caso do Bradesco, não haverá expediente hoje, enquanto a Caixa volta a atender normalmente.

Para o sindicalista, havia subnotificação nos bancos, uma vez que a categoria não estava sendo testada. Em Santo André, os bancários começaram a ser testados na semana passada pela Prefeitura. “Encaminhamos ofícios para o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para articular políticas afirmativas para ajudar, pois nossa região tem bastante deslocamento de pessoas entre as cidades”, afirmou.

Segundo Vitti, também é necessário promover a conscientização em relação à utilização de canais alternativos, como site e aplicativo, para evitar aglomerações nas agências, além de auxiliar no cadastramento de pessoas que têm direito a receber o auxílio emergencial de R$ 600 e evitar que elas precisem ir até as unidades para tirar dúvidas.

Conforme o Diário tem acompanhado, as agências bancárias da região registram filas desde o início da quarentena, em 24 de março, principalmente nos dias de pagamento da aposentadoria e após o início do cadastro e recebimento do auxílio emergencial. Em reportagem publicada ontem, o presidente do Sindicato dos Bancários do Grande ABC, Belmiro Moreira, defendeu a adoção do lockdown em todo Estado, visando frear o contágio.

Em nota, o Bradesco informou que optou pelo fechamento temporário da unidade para evitar o risco de propagação da doença. “Todas as medidas de sanitização estão sendo tomadas para a reabertura da agência o mais breve possível”, finalizou o comunicado.

A Caixa ressaltou que as atividades na agência de Utinga serão retomadas hoje, já que o processo de sanitização foi concluído. “O fechamento de agências para higienização é dinâmico e ocorre sempre que é identificado qualquer nível de risco de contaminação, visando à proteção dos empregados, clientes e parceiros.”