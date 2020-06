Do time à paróquia

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/06/2020 | 00:01



A fusão SCEC/Comercial durou quatro temporadas – bem mais que a frustrada união de Ypiranga e Corinthians andreense, ontem aqui focalizada.

O pesquisador Moacir Andrade Peres, do Memofut, nos presenteia com três páginas do São Bento, documento vivo de 1954, 1955 e 1956.

Desfeita a fusão, o São Caetano EC abandona o profissionalismo e investe na vida social e recreativa, inclusive com outros esportes de competição, como o basquete e vôlei, de grandes títulos alcançados.

TESTEMUNHOS

Narciso Ferrari, José Roberto Gianello e Renato Donisete têm trabalhos belíssimos sobre a AA São Bento.

O saudoso Narciso Ferrari nunca se conformou com a fusão, a exemplo de tantos outros esportistas locais. Mas jamais deixou de estudar e divulgar o que foram aqueles anos da década de 1950 do futebol são-caetanense, que antecederam jornadas mais duradouras de Saad e Azulão.

Gianello, e agora Renato, sempre com o apoio de Luiz Romano, dão sequência aos registros históricos do futebol da cidade de São Caetano. Rodolfo Stella – camisa 8 do Memofut – também se debruça sobre esta história, numa pesquisa que, felizmente, tem outros seguidores.

Diário há meio século...