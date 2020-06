04/06/2020 | 19:46



O governo federal abriu crédito extraordinário no valor de R$ 4.489.224.000,00 em favor do Ministério da Saúde para ações de enfrentamento da covid-19. O crédito foi liberado por meio da Medida Provisória 976, editada em edição extra do Diário Oficial da União que circula nesta quinta-feira, 4.

Segundo o anexo da MP, desse total, R$ 4,446 bilhões serão destinados ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), para ações de enfrentamento da emergência em saúde pública em razão da pandemia do novo coronavírus e para manutenção de contrato de gestão com Organizações Sociais. O restante dos recursos, R$ 23 milhões, serão destinados ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.