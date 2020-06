04/06/2020 | 19:10



Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, decidiu compartilhar uma foto com a cantora e os três filhos do casal: Marcelo e as gêmeas Marina e Helena.

O nutricionista publicou uma foto para agradecer as mensagens que recebeu em seu aniversário de 35 anos de idade.

Uma dessas homenagens, inclusive, veio da própria Veveta, que compartilhou uma foto com o amado no Instagram e escreveu: Meu par! Não somos metades um do outro. Somos inteiros e nos entregamos totalmente. Nosso mundo é gigante! O que construímos junto é gigante, tão grande que é muito maior do que pensamos. É amor! Puro! Você é o que eu mais quero. Feliz aniversário, meu Kassinho. Te amo todo. Fofo, né?