Neymar Jr. alcança lugar impressionante em lista das 100 celebridades mais bem pagas da revista Forbes

04/06/2020 | 19:10



Neymar Jr. alcançou um lugar impressionante na recente lista das 100 celebridades mais bem pagas da revista Forbes! O jogador de futebol alcançou a sétima posição na lista, e acabou desbancando até mesmo nomes de peso da música, como Ariana Grande e Taylor Swift. No total, o craque conquistou o capital de 95 milhões de dólares no último ano - o equivalente a quase 500 milhões de reais!

Após se envolver em uma polêmica de fraude com a revista Forbes, Kylie Jenner figurou no primeiro lugar da lista, seguida por seu cunhado Kanye West. A caçula da família Kardashian-Jenner acumulou, no último ano, o equivalente a três bilhões de reais - a maior parte do dinheiro vinda da venda de parte das ações de sua empresa, a Kylie Cosmetics, para a gigante Coty. Já Kanye West lucrou 870 milhões de reais, principalmente por conta das vendas de sua grife de tênis, a Yeezy.

Confira os dez primeiros lugares a seguir:

1 - Kylie Jenner

2 - Kanye West

3 - Roger Federer

4 - Cristiano Ronaldo

5 - Lionel Messi

6 - Tyler Perry

7 - Neymar Jr.

8 - Howard Stern

9 - LeBron James

10 - Dwayne Johnson

Mansão

Com toda essa fortuna, é de se esperar que Neymar esteja passando a quarentena em uma super mansão, né? Pois ele está mesmo! Uma imobiliária publicou, em seu canal de YouTube, um vídeo que seria da casa do jogador em Angra dos Reis, Rio de Janeiro.

A residência possui um terreno de mais de 10 mil metros quadrados, tem seis suítes, piscina, quadra de tênis, quadra de basquete, spa com jacuzzi, sauna e sala de massagem, além de academia, adega subterrânea climatizada, heliponto, seis vagas de garagem, uma vaga para lancha e sala de videogame com sete estações de computador. A mansão está avaliada em 28 milhões de reais!