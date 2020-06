Juntas, Santo André, São Bernardo e São Caetano recebem 40 respiradores do governo de São Paulo

Do Diário do Grande ABC



04/06/2020 | 18:33



Três cidades do Grande ABC receberam, nesta quinta-feira (4), 40 novos respiradores do Governo do Estado de São Paulo, sendo entregues 20 em São Bernardo, 10 em Santo André e 10 em São Caetano. O objetivo é auxiliar os serviços de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) na assistência aos pacientes com a Covid-19. "Estes respiradores são essenciais para garantir tratamento de pacientes graves. O Governo está agindo rapidamente, tanto na aquisição, preparo e destinação destes equipamento em tempo hábil para a assistência dos pacientes por meio de serviços públicos de saúde", afirmou o secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann.

Na região, os respiradores - que, segundo o Governo, são "testados e calibrados pela equipe de engenharia clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo" - foram entregues no Paço de São Bernardo, no Almoxarifado da Saúde, em Santo André, e no Complexo Hospitalar Municipal, em São Caetano. Em vídeo, o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e deputado estadual Thiago Auricchio (PL), agradeceram os respiradores. "Os equipamentos chegam para um reforço estrutural muito importante na questão de leitos de terapia intensa, para que a gente possa suportar a nova fase de combate à Covid-19", disse o prefeito.

As compras e doações totalizam mais de 3.000 respiradores para UTIs do SUS de São Paulo, sendo que foram recebidos 1.000 equipamentos desta modalidade nestas duas últimas semanas. A distribuição é técnica e feita para os locais com maior demanda de internações de casos da Covid-19, com estrutura e condição de abertura de novos leitos, permitindo ampliação da rede e da capacidade de atendimento. Ainda segundo o Governo, novas remessas de respiradores serão entregues no decorrer de junho, permitindo "redirecionamento contínuo a outros municípios e hospitais de referência de todo o Estado".

As cidades de Guarulhos (15 equipamentos), Itapecerica da Serra (5) e Osasco (5) também foram contempladas