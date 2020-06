Tiago Iorc explica sumiço no Encontro: Me vi sem amor pelo que estava fazendo

04/06/2020 | 18:10



Tiago Iorc se afastou dos holofotes em janeiro de 2018 e voltou com o lançamento do álbum Reconstrução, em maio de 2019. Nessa quinta-feira, dia 4, o músico explicou o seu sumiço no programa Encontro Com Fátima Bernardes:

- Eu vinha de uma frequência muito intensa de shows, de tudo que a vida pública e exposição exigem. Chegou um momento que me vi sem amor pelo que estava fazendo. Senti que estava precisando me reconectar com as coisas que faziam sentido na minha vida. Foi importante. Foi importante estar perto da minha família, estar perto de simplicidade, para resgatar e ter mais para oferecer no momento que eu voltei.

Iorc afirmou que o importante para a qualidade de qualquer trabalho é a necessidade de uma pausa:

- O principal entendimento foi que é preciso ter respiro. Independente do quão bom parece alguma coisa. É preciso ter espaço para que a gente possa contemplar as coisas. Eu senti que essa foi a grande recuperação nesse período. Eu me dei esse espaço para recuperar o amor pelo o que eu amo fazer, que é música e estar presente na vida das pessoas.

O cantor falou, também, sobre o momento de isolamento social e falou sobre as diferenças entre a quarentena e seu sumiço:

- A diferença principal é que o primeiro momento foi uma escolha. Nesse momento, estamos todos juntos, vivendo essa imposição. Mas é peculiar, porque esse movimento de querer estar mais junto das pessoas, nasce justamento no momento em que isso está muito necessário. Felizmente, a gente tem a possibilidade da tecnologia para nos aproximar de qualquer forma.

Por fim, Tiago Iorc falou sobre o lançamento de sua nova música Você Pra Sempre Em Mim, que foi escrita pelo cantor quando ele tinha apenas 17 anos de idade e que ganhou um clipe nessa quinta-feira, dia 4:

- Teve algum sentimento ali daquele Tiago de 17 anos. Essa música foi inspirada por um romance de verão que vivi quando fui para a praia com amigos. Conheci uma moça, me encantei e comecei a escrever música. Essa foi a primeira que escrevi na vida. Tem um sentimento de puro de celebração do amor e leveza de querer o bem.