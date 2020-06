Benfica só empata com o Tondela e deixa de assumir liderança isolada do Português

04/06/2020 | 17:50



O Benfica perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Português, nesta quinta-feira, ao só empatar sem gols com o Tondela, no Estádio da Luz, em Lisboa, em duelo válido pela 25.ª rodada.

Com o resultado, a equipe soma os mesmos pontos do rival Porto, que, na quarta-feira, foi derrotado pelo Famalicão por 2 a 1. Restam nove jogos para o final da temporada, que retornou após o período de pandemia do coronavírus.

Benfica e Porto possuem campanhas semelhantes. São 19 vitórias, três empates e três derrotas. A vantagem do Benfica está nos gols marcados e no saldo. O time marcou 52 vezes e a defesa foi vazada 14 vezes. Já o Porto fez 51 e tomou 18.

Artilheiro e vice do Português, com 15 e 14 gols, Carlos Vinícius e Pizzi não repetiram atuações anteriores e acabaram substituídos pelo técnico Bruno Lage.

Se o ponto conquistado não foi o esperado pelo Benfica, o empate foi festejado como vitória pelo Tondela, que chegou aos 26 pontos, em 13.º lugar, e ganhou fôlego na briga contra o rebaixamento.