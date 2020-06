Times ingleses poderão fazer 5 substituições e ter 9 opções no banco de reservas

04/06/2020 | 17:45



Com retorno marcado para 17 de junho, o Campeonato Inglês terá algumas alterações nas regras por causa da pandemia do novo coronavírus. Com o intuito de impedir um maior desgaste dos jogadores, por causa do excesso de jogo em curto espaço de tempo, após um longo tempo longe dos gramados, os membros Premier League decidiram, nesta quinta-feira, permitir a cada time fazer até cinco substituições e um banco de reservas com nove opções.

Estas modificações, segundo a liga inglesa, são autorizadas pela International Board (IFAB), órgão da Fifa que determina as regras do futebol, que, em 8 de maio, deu o aval para estas mudanças temporárias.

Retomado em 16 de maio, o Campeonato Alemão também está autorizado a usar dessas regras, mas os técnicos pouco usaram nas três rodadas disputadas após o retorno dos jogos.

Suspenso desde o dia 13 de março, o Campeonato Inglês terá Aston Villa x Sheffield United e Manchester City e Arsenal no primeiro dia de seu retorno. São duelos pendentes da 28.ª rodada. Dias 19, 20 e 21 de junho estão reservados os dez jogos da rodada seguinte.

Restam 92 jogos para o fim da temporada. Todos serão disputados sem torcedores nos estádios, mas com total cobertura da televisão. Com 82 pontos, o Liverpool lidera, com 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City. A previsão é de que o campeonato termine na primeira semana de agosto.