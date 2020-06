Forster: Brasil 'está pronto' para entrar na OCDE

04/06/2020 | 17:28



O diplomata Nestor Forster, indicado ao cargo de embaixador do Brasil em Washington, afirmou que o Brasil "está pronto" para a entrada na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) "assim que a porta se abra". O Brasil aguarda análise sobre seu pedido para entrar no grupo.

Em live organizada pela Apex, Amcham e Atlantic Council, Forster afirmou que a entrada na OCDE é prioridade para o País e que ele enxerga sinergia entre o que o País quer fazer em termos de reformas econômicas e os parâmetros exigidos pela OCDE. Ele destacou que, entre os candidatos à OCDE, o Brasil é o que aderiu a mais instrumentos da organização, 82 de cerca de 250, segundo ele.

Forster destacou que o Brasil tem total apoio dos Estados Unidos e está esperando alguma definição dos países europeus sobre a necessidade de inclusão de novo país do continente no grupo. "Espero que possamos resolver isso rápido."

O indicado a embaixador também falou sobre o pedido do Brasil para participar do Pacto de Compras Governamentais (CTA) da Organização Mundial do Comércio (OMC). Segundo ele, o Brasil foi o primeiro país da América Latina a fazer essa solicitação e é o sexto maior mercado de compras governamentais do mundo. "Há muitas oportunidades no País, especialmente com as necessidades de infraestrutura."

Forster ainda destacou que assinatura do pacto corroboraria com o aumento da transparência, a redução da corrupção e o fortalecimento das práticas de governança no Brasil.