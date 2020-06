Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada; locais mudam em São Caetano

Do Diário do Grande ABC



04/06/2020



O Ministério da Saúde prorrogou a Campanha de Vacinação Contra a Gripe para 30 de junho. Em São Caetano, a partir de segunda-feira (8), as doses serão aplicadas em novos locais: os postos de imunização nas escolas serão desativados e o atendimento transferido para as 12 unidades de Saúde. O único endereço mantido para a prorrogação é o Drive-Thru em frente ao Teatro Paulo Machado de Carvalho. Não há mudança nos públicos prioritários. Iniciada em 23 de março, durante a campanha já foram vacinas 71.384 pessoas. O município já ultrapassou a meta de vacinação em idosos (123,6%) e em profissionais de Saúde (98,8%).

Grupos da terceira e última fase registram baixa adesão até aqui, principalmente as gestantes (apenas 30,4% de cobertura). Adultos de 55 a 59 anos (39,1%), professores (47,2%), puérperas (60,7%), crianças de 6 meses a menores de 6 anos (61,6%) e pessoas com comorbidades (74%) também estão abaixo da meta. A vacinação neste ano é ainda mais importante, já que a proteção contra o vírus da gripe diminui a procura por unidades de Saúde e favorece o diagnóstico mais preciso de casos de Covid-19.

Quem deve se vacinar

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Gestantes

Puérperas

Pessoas com deficiência

Professores das redes pública e particular

Adultos de 55 a 59 anos

Idosos

Profissionais da Saúde

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

Funcionários do sistema prisional

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

População privada de liberdade

Caminhoneiros

Motoristas de transporte coletivo

Portuários

Profissionais de imprensa que estejam atuando na cobertura jornalística da pandemia do coronavírus

Novos endereços e horários (a partir de segunda-feira – 8/6)

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Drive Thru do Teatro Paulo Machado de Carvalho - Alameda Conde de Porto Alegre, 840 - Bairro Santa Maria

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30

UBS Dr. Angelo Antenor Zambom - Rua Vanda, 11 - Bairro Boa Vista

UBS Caterina Dall Anese - Rua Prates, 430 - Bairro Olímpico

UBS Darcy Sarmanho Vargas - Rua General Estilac Leal, 58 - Bairro Mauá

UBS João Luiz Pasqual Bonaparte - Rua Maranhão, 611 - Bairro Santa Paula

UBS Maria Corbeta Segato - Avenida Prosperidade, 671 - Bairro Prosperidade

UBS Moacir Gallina - Rua Casemiro de Abreu, 560 - Bairro Cerâmica

Centro de Especialidades Médicas (atendendo na EMEF Senador Flaquer - Rua Heloísa Pamplona, 180 - Bairro Fundação

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 20h30, e sábados, das 8h30 às 11h30

UBS Nair Spina Benedicts - Rua Oswaldo Cruz, 1.153 - Bairro Oswaldo Cruz

UBS Dr. Ivanhoé Esposito - Rua Flórida, 295 - Bairro Barcelona

UBS Amélia R. Locatelli - Alameda João Galego, 01 - Bairro Santa Maria

UBS Dolores Massei - Rua Senador Fláquer, 134 - Bairro São José

Centro Policlínico Gentil Rstom - Avenida Tietê, 301, Bairro Nova Gerty