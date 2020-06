Bragantino se defende por treinar antes de outros times paulistas: 'Legalidade'

04/06/2020 | 17:16



Na última reunião organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) com os participantes da Série A1, os clubes entraram em um acordo de que todos voltariam aos treinamentos presenciais ao mesmo tempo. Na última terça-feira, porém, após autorização da Prefeitura de Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino iniciou as atividades em campo seguindo o protocolo apresentado. No entanto, os outros clubes seguem seus treinamentos online.

A postura provocou críticas e críticas, fazendo com que o clube divulgasse, nesta quinta-feira, uma nota de esclarecimento. Nela, o Bragantino deixa claro que agiu dentro da legalidade e cumpriu integralmente os acordos feitos.

"O Red Bull Bragantino sempre agiu dentro da legalidade e trabalhou para cumprir integralmente os acordos feitos com jogadores e funcionários. Assim como com a cidade de Bragança Paulista e os outros clubes do Paulistão. Não há nenhuma tentativa de obter vantagem técnica, mas, sim, de dar um primeiro passo consciente e seguro rumo à retomada do futebol", diz parte da nota.

O Bragantino afirma que os trabalhos são semelhantes aos que estavam sendo feitos pelos atletas nas suas residências. "Com a aprovação em mãos e todas as pessoas envolvidas devidamente testadas, iniciamos trabalhos físicos, em grupos reduzidos e sem bola. Treinos similares aos que vinham sendo realizados por vídeo, mas com condições de trabalho físicas e emocionais mais adequadas", afirma.

Na liderança isolada do Grupo D, com 17 pontos, o Bragantino já está classificados para as quartas de final mesmo faltando duas rodadas para o fim da primeira fase.