Namorado de mãe de Neymar Jr. surtou depois de beber e está arrependido, afirma jornal

04/06/2020 | 17:10



Na última terça-feira, dia 2, o namorado de Nadine Gonçalves, Tiago Ramos, foi parar no hospital após se ferir no apartamento da namorada e acabou levando 12 pontos no braço direito depois de quebrar uma das vidraças do apartamento. Segundo o colunista Leo Dias, tudo aconteceu durante uma briga entre os dois.

Segundo uma nota divulgada pelo jornal Extra nessa quinta-feira, dia 4, a briga aconteceu enquanto os dois jantavam na cobertura de Nadine, que fica em Santos. Após o consumo de bebida alcoólica, Tiago começou a gritar e acabou quebrando o próprio celular. Durante o desentendimento, Nadine chorou muito e tentou acalmar o namorado, mas não conseguiu. Segundo fontes, o rapaz não tentou agredir a namorada e reafirmaram que Tiago gritava e Nadine chorava.

Segundo o jornal, os amigos de Nadine acreditam que ela não continuará seu relacionamento com Tiago e uma fonte revelou:

- Ela está muito assustada.

Enquanto isso, amigos do modelo afirmam que ele não se lembra muito do que aconteceu, mas que ele está arrependido e com vergonha.

Segundo o Extra, o rapaz deve deixar o hospital nessa quinta-feira e a família de Tiago espera que o modelo busque algum tipo de tratamento.