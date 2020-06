Ceará relata 17 casos de coronavírus, incluindo nove jogadores

04/06/2020 | 17:01



O Ceará é mais um clube brasileiro a relatar casos de covid-19. O time testou jogadores e demais funcionários e revelou 17 exames com resultados positivos, nove deles sendo de atletas. Os nomes, no entanto, não foram divulgados.

Ao todo, 13 jogadores foram afastados das atividades. Além dos nove que testaram positivo, outros quatro têm suspeita de contato com o vírus e também permanecem em quarentena.

Esses jogadores permaneceram afastados pelos próximos 14 dias, com acompanhamento do departamento médico do clube. O restante do elenco voltou aos treinamentos, liberados pelo governo do Estado do Ceará.

"Dos 23 atletas que já treinam em Porangabuçu, 2 foram positivados, mas já estão totalmente recuperados e treinam normalmente. 5 membros da comissão técnica se encaixam na mesma situação e já voltaram às atividades no estádio Vovozão. Dos funcionários testados positivo, 7 já estão recuperados e 3 ainda estão isolados. Todos os positivados farão retestes durante o período de reclusão. Conforme legislação, todos os casos positivos foram notificados às autoridades", explicou o Ceará.

Em um primeiro momento, os jogadores farão atividades individuais, visando retomar a forma física. Essa etapa é chamada de Fase 1 dos treinamentos. A Fase 2, com treinamentos com maior proximidade, ainda não tem data para ser iniciada.