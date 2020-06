Juliana Paes conta que parou de fumar durante a quarentena

04/06/2020 | 16:11



Juliana Paes fez sucesso eu uma aparição no programa Encontro com Fátima Bernardes. Além de mostrar seu cabelo natural, ela deu uma boa notícia a seus fãs: ela parou de fumar!

Ju contou que não fumava muito, e já tinha deixado o cigarro industrializado: Sabe aquele cigarro que você enrola o tabaco natural na seda orgânica, achando eu, me enganando, que estava sendo menos prejudicial. (...) Mas aí, tínhamos acabado de entrar em quarentena, sou super alérgica, me atacou uma bronquite, junto com uma sinusite, junto com tudo, e o fantasma da Covid junto. Falei: o que estou fazendo comigo? (...) Se eu não fizesse isso agora, quando vou fazer?

Ela contou então, que não foi tão fácil quanto ela imaginava largar o vício de vez: Achei que fosse ser fácil por estar em casa, mas como a ansiedade tomou conta da gente. Acho que esse é um tema que podemos falar com assertividade, porque apesar de estar em um lugar privilegiado, morando em uma casa grande, fui tomada por momentos de grande ansiedade.