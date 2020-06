Flávia Viana revela sexo de seu bebê em chá-revelação online

04/06/2020 | 16:10



Flávia Viana e Marcelo Zangrandi fizeram uma live nessa quinta-feira, dia 4, do chá-revelação do filho que esperam!

E, quando o balão estourou, veio a grande notícia: os dois terão um menino!

Minutos antes, Viana chutou:

- Acho que é menina, mas, pelo ultrassom, parece menino.

Apenas o casal e a filha adolescente de Flávia, Sabrina, além de o sogro de Viana, estavam, aparentemente, presentes no momento, e, mais cedo, Flávia desabafou nos Stories:

- Estou muito emocionada mesmo, sempre imaginei esse momento lotado, sempre imaginei esse momento com minha mãe, meus irmãos. Mas tudo bem, vamos fazer uma live, vai estar todo mundo junto.

Ela relembrou inclusive momentos que já passaram, como o aborto espontâneo que sofreu:

- Esse momento, a quarentena, ficar longe das pessoas, e ter a certeza que Deus sempre esteve aqui, me deixa tão feliz, tão emocionada, ele marcou esse momento, tinha que ser esse. Independente do que a gente passou lá atrás, sonhei com esse momento, de saber se estou esperando um menino ou uma menina, uma vida é muita benção.