Preta Gil faz homenagem no aniversário de Fernanda Paes Leme: Até coronavírus pegamos juntas

04/06/2020 | 16:10



Preta Gil resolveu fazer uma homenagem especial para Fernanda Paes Leme, que está completando 37 anos de idade nessa quinta-feira, dia 4. Em seu Instagram, a cantora publicou uma foto dando um selinho na atriz e escreveu:

Amiga, amiga e amiga! Você é surrealmente uma amiga linda, presente, sincera, positiva e feliz! Minha Tchuca, nossa amizade é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até coronavírus pegamos juntas e nos curamos, nos apoiamos e fortalecemos ainda mais nossos laços! Que você tenha muita saúde e que minha mãe Oxum te proteja sempre! Te amo, parabéns #amigostbdãoselinho [amigos também dão selinho].

Nos comentários, Fernanda se declarou para a amiga:

Seguiremos sempre juntas, Tchuca! Amo você.

Em sua conta da rede social, Fernanda Paes Leme também escreveu algumas palavras para celebrar mais um ano de vida:

Quatro de junho, meu aniversário... É muito doido completar mais um ano de vida com essa sensação de que o tempo parou. Isolados, sozinhos, com o mínimo contato possível. Data de festa, de abraço, de meter dança, de olho no olho... Mas temos que ressignificar as coisas e a festa vira vídeos dos amigos, o abraço vem virtual, e quando é de verdade a gente sente de longe. O beijo tá guardado pra quando não representar risco algum. Porque o amor tá dentro da gente e se manifesta pra fora em cada dia do ano, não só em nosso dia. É um cultivo. Estou muito feliz porque desde a meia noite estou sendo inundada desse amor, de carinho e cuidado. Obrigada a cada um que está me desejando algo de bom. Hoje representa um ano a mais pra mim e dia a menos pra que a gente possa se encontrar.