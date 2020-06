Dogmeat, Epona e mais: 30 animais de estimação dos games

Nall – Primeira aparição: Lunar: The Silver Star (1992) | Crédito: Divulgação/Game Arts

Nall – Primeira aparição: Lunar: The Silver Star (1992) | Crédito: Divulgação/Game Arts

Barbas – Primeira aparição: The Elder Scrolls II: Daggerfall (1996) | Crédito: Divulgação/Bethesda

Barbas – Primeira aparição: The Elder Scrolls II: Daggerfall (1996) | Crédito: Divulgação/Bethesda

Epona – Primeira aparição: The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) | Crédito: Divulgação/Nintendo