Lea Michele recebe mais acusações de comportamento abusivo e uma nova denúncia de transfobia

04/06/2020 | 13:10



Como você viu, a atriz Lea Michele sofreu acusações de racismo de sua colega de elenco em Glee, Samantha Ware. Além de ter tido atitudes preconceituosas, Lea também foi exposta como uma pessoa impossível de se trabalhar. A artista se desculpou, mas novas denúncias sobre a sua postura abusiva surgiram na internet na última quarta-feira, dia 3. O ator da Broadway Gerard Canonico, que atuou com a atriz em Spring Awakening, sustentou as declarações de que Lea fazia da vida das pessoas um inferno.

Você não passou de um pesadelo para mim e para os colegas de elenco. Você nos fez sentir como se não pertencêssemos lá. Durante anos, tentei ser legal com você, sem sucesso. Talvez, na verdade, peça desculpas em vez de colocar a culpa em como os outros percebem você.

Tenso, não é? Outra atriz que se posicionou nessa história foi Heather Morris. Ela também atuou em Glee e falou sobre as suas próprias experiências com Lea.

Deixe-me ser bem clara: o ódio é uma doença na América, que estamos tentando curar, por isso nunca desejaria que o ódio se espalhasse para mais ninguém. Com isso dito, ela era desagradável de trabalhar? Muito mesmo; para Lea, tratar os outros com o desrespeito que ela fez por tanto tempo, acredito que ela DEVE ser exposta. E, no entanto, também é culpa nossa, porque permitimos que isso continuasse por muito tempo sem nos manifestarmos, e isso é outra coisa que estamos aprendendo junto com o resto da sociedade. Mas, no momento atual, está implícito que ela é racista e, embora eu não possa comentar suas crenças, acho que estamos presumindo isso, e você sabe o que acontece quando todos presumimos...

Já Amber Riley, outra atriz de Glee, fez um comentário sobre o caso em uma live. Para ela, a situação parece pequena perto do que estamos passando no mundo atualmente.

- Eu não dou a mínima, [sobre isso]. As pessoas estão aqui morrendo e sendo assassinadas pela polícia. A desejo felicidades, espero que ela tenha uma gravidez incrível, espero que tenha crescido.

Por fim, Samantha Ware voltou a criticar Lea. A artista ironizou as desculpas da estrela de Glee, que se desculpou pelo modo como as pessoas a perceberam nesses anos.

Perceberam? Compraram? Bolsa? Abra a sua bolsa?, questionou Samantha, compartilhando um link de uma campanha de doação. Então, ela aproveitou a fala de Lea para pedir para que as pessoas se engajem e abram as suas bolsas para ajudar os mais necessitados neste momento.

Transfobia

A atriz Plastic Martys também fez acusações contra Lea Michele. No Instagram, ela contou que a eterna Rachel Berry de Glee a tratou de forma preconceituosa por ela ser uma pessoa trans.

Ela é uma pessoa muito desagradável. Anos atrás estávamos no Emmy. Eu ainda estava no processo da minha transição, então não estava 100% "passável" na época. Eu estava no banheiro e comecei a lavar as minhas mãos, e pedi licença à ela para alcançar o sabão. Eis que ela diz Licença? LICENÇA, VOCÊ! Você percebe que esse é o banheiro FEMININO... Eu lembro de ir de me sentir tão bonita aquele dia à sair daquele banheiro me sentindo tão constrangida e envergonhada.

Que situação, não é?