Governador de MT contrai coronavírus e passa a trabalhar de casa

04/06/2020 | 13:08



O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), disse nesta quinta-feira, 4, que foi diagnosticado com a covid-19 e passará a trabalhar isolado em sua residência, ao invés do gabinete no palácio do governo. Mendes diz que não tem nenhum sintoma e passa bem.

"Pelo dever da função, do cargo que honrosamente ocupo, de governador do Mato Grosso, tenho que comunicar a todos os mato-grossenses que vou ter que me afastar da presença diária do meu gabinete", disse o governador, em um vídeo publicado nas redes sociais. "Daqui em diante, vou despachar de casa, por videoconferência, sem os atendimentos presenciais. O Governo continuará a tomar todas as medidas necessárias contra a covid-19", ele escreveu.

Mendes teve o primeiro resultado positivo para covid-19 informado nesta quarta, 3, e logo em seguida fez o exame de contraprova, também positivo. Na mensagem que gravou para informar sobre o recolhimento em casa, o governador reforçou a importância de medidas de higiene e isolamento social para conter o avanço da doença.

"Se puder ficar em casa, fique. Se tiver que trabalhar, tome todos os cuidados sanitários, de distanciamento e use a máscara", disse o governador.

De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretária Estadual de Saúde do Mato Grosso, o Estado tinha 1.925 casos de coronavírus confirmados até esta quinta-feira. É o Estado com o menor número de mortes no País, com um total de 20 óbitos.

Nesta semana, no entanto, a secretaria estadual divulgou uma nota em que demonstra preocupação com o avanço de casos em Dourados, cidade mais atingida pelo novo coronavírus no Mato Grosso.

"Com 378 pessoas com a doença, o município preocupa porque o avanço diário tem sido significativo", diz a secretaria.

O município teve 39 casos confirmados nas últimas 24 horas, um avanço de mais de 10% em apenas um dia.