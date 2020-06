04/06/2020 | 12:58



Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 998,499 milhões na B3 no pregão da última terça-feira, 2. Com sinais de reabertura das economias na China e na Europa, nesse dia, o Ibovespa fechou em alta de 2,74%, aos 91.046,38 pontos, com giro financeiro de R$ 29,4 bilhões.

Em junho, em dois pregões saldo agora está positivo em R$ 933,045 milhões, resultado de compras de R$ 23,518 bilhões e vendas de R$ 22,585 bilhões.

No acumulado em 2020, os investidores estrangeiros já retiraram R$ 75,914 bilhões do mercado acionário brasileiro.