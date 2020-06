Peruano Cueva revela que não terá contrato renovado com o Pachuca, do México

04/06/2020 | 12:17



Com a crise imposta pela pandemia da covid-19, a diretoria do Pachuca, do México, anunciou que vai diminuir a folha salarial do clube. Com isso, o contrato do peruano Christian Cueva não será renovado após o seu término no fim de junho.

O anúncio foi feito pelo próprio Cueva em uma live na sua conta do Instagram. No fim de abril, o jogador afirmou, em uma entrevista para a ESPN argentina, que gostaria de retornar ao São Paulo, clube onde atuou de 2016 a 2018 e desagradou os dirigentes pro algumas atitudes fora de campo.

Cueva foi vendido pelo São Paulo ao Krasnodar, da Rússia, após disputar a Copa do Mundo de 2018 pela seleção peruana. Retornou para o Brasil e atuou rapidamente pelo Santos, clube com o qual possui algumas pendências.

Cueva possui várias propostas de times sul-americanos. A principal delas é do Boca Juniors, no qual o presidente Juan Román Riquelme teria garantido um lugar na equipe argentina para substituir Alexis MacAllister, negociado com o Brighton, da Inglaterra.

Clubes europeus, segundo a imprensa peruano, e o Alianza Lima, do Peru, também gostariam de ter o jogador, de 28 anos, em seu elenco. O técnico Ricardo Gareca revelou que o atleta deverá continuar a atuar no exterior.