Xiaomi lança Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro no Brasil; produtos estão em promoção

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



04/06/2020 | 12:18



Após anunciar a chegada do Redmi Note 9S, a Xiaomi complementa a linha de smartphones com os modelos Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro. Os celulares chegaram às prateleiras nesta quarta-feira (3) e estão disponíveis para venda no site oficial, bem como nos e-commerces de Casas Bahia, Ponto Frio e Extra.

Redmi Note 9

O modelo Redmi Note 9 apresenta câmera quádrupla, sendo uma delas de 48 megapixels. Um novo recurso de scanner de documentos também está incluído para digitalizar documentos, notas, recibos. A bateria de 5.020mAh com carregamento de 18W promete recargas velozes e suporte a longas jornadas.

O aparelho também se destaca pelo visual, exibindo um design novo com o imersivo display de 6,53 polegadas, protegido por Corning Gorilla Glass 5. Na parte traseira, chama a atenção o visual simétrico com opções de três tonalidades de azul.

Os celulares desta linha estão em promoção durante o lançamento. O Redmi Note 9, com 64 GB de armazenamento, sai por R$ 2.499 – R$ 200 de desconto. Já o modelo de 128 GB pode ser adquirido por R$ 2.699 – economia de R$ 300.

Redmi Note 9 Pro

O Redmi Note 9 Pro chega com um conjunto de quatro câmeras, sendo a mais potente de 64 megapixels. Além de produzir de fotos nítidas, também promete vídeos no estilo cinematográfico, por meio do recurso 4K. As selfies ganham ainda mais vida com a câmera lenta presente na parte frontal.

O processador com até 2.3 GHz oferece uma boa experiência de navegação. O smartphone também conta com grande bateria de 5.020mAh e é o primeiro da linha Redmi Note a contar com carregamento rápido de 30W, que recarrega de até 57% em apenas 30 minutos.

No momento, o Redmi Note 9 Pro só está disponível na versão com 6 GB de RAM e 128 de armazenamento. O preço sugerido é de R$ 4.199, mas está na promoção por R$ 3.699.

Na galeria, veja os detalhes dos modelos Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro: