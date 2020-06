Nego do Borel combina look com Duda Reis e fala sobre casamento: Vou casar, está tudo certo

04/06/2020 | 12:10



Em meio a polêmicas envolvendo o relacionamento, Duda Reis e Nego do Borel mostram nas redes sociais que o romance segue firme e, na última quarta-feira, dia 3, isso ficou ainda mais claro. Durante transmissão ao vivo de seu show, o cantor se declarou para a amada e, para a surpresa de todos, afirmou que o casamento dos dois vem aí...

A revelação foi feito logo no início da transmissão, quando Nego do Borel chamou Duda para ficar ao seu lado durante um recado. Ele disse: - Vou chamar uma pessoa aqui que eu amo muito, que é o amor da minha vida, a pessoa que eu quero me casar já já. Eu quero não, eu vou casar! Está tudo certo. Ela hoje é mais que especial pra mim, quero sempre amar e levar para o resto da minha vida.

As palavras do cantor resultaram em uma demonstração pública de carinho e os dois protagonizaram um beijo antes que ele pudesse voltar ao show. Muito fofos, né? Porém, não é todo mundo que apoia o relacionamento. Vira e mexe os pais de Duda afirmam que não estão felizes com o namoro, visto que até chegaram a acusar Nego do Borel de ter agredido a atriz e declararam que ele é oportunista. Vish!

Ainda assim, as declarações entre os dois não param e após a transmissão ao vivo Duda publicou em suas redes sociais a seguinte mensagem: Sou muito grata a Deus por ter você, nossa história tem sido e será ainda mais linda! Já não é de hoje que meu coração ama o seu e, apesar de não ser de hoje, sei que será para sempre. Eu te amo, meu amor, muitão!.