Pedreira Paulo Leminski se transforma em arena no modelo drive-in

A Pedreira Paulo Leminski, um dos principais pontos turísticos de Curitiba, no Paraná, prepara-se para se transformar em uma arena de entretenimento no estilo drive-in. O projeto, batizado de Planeta Drive-in, tem início previsto para este mês e exibirá sessões de cinema de quinta a domingo, em dois horários: 19h30 e às 22h.

Crédito: Divulgação Projeto da Pedreira Paulo Leminski

Segundo Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento, responsável pela adaptação do local, o modelo foi desenhado como uma forma de trazer de volta atrações culturais fora de casa à vida das pessoas, respeitando as principais orientações dos órgãos oficiais para diminuir a disseminação da covid-19. “A ideia é que a Pedreira Paulo Leminski, cartão-postal de Curitiba, marque a volta segura dos eventos à capital paranaense”, afirma.

Com a adaptação, o espaço deve diminuir sensivelmente a capacidade de público. Para o diretor do Parque das Pedreiras, Helinho Pimentel, porém, isso não será um problema. “Temos as condições ideais para realizar grandes eventos reunindo apenas 2% da capacidade de público total”, afirma.

Quando a pedreira reabrir em estilo drive-in, a ideia é que as pessoas sigam para lá em seus carros e estacionem para assistir a filmes na maior tela de cinema em resolução 4K da cidade, com 162 m². Para ouvir o áudio dos longas, bastará sintonizar uma estação específica na rádio FM.

Os ingressos deverão ser adquiridos antecipadamente por meio um aplicativo que será lançado e validados no local, sem a necessidade sair do carro. Ao todo, até 117 carros poderão entrar por seção, posicionados em distância segura. Segundo a organização, diversas opções gastronômicas serão servidas por atendentes treinados por meio de um aplicativo de entregas.