Inhotim oferece diversas experiências culturais online

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



05/06/2020 | 10:48



O Inhotim, em Brumadinho (MG), é o maior museu a céu aberto da América Latina. Por conta da pandemia da covid-19, o espaço está fechado desde 18 de março. Entretanto, é possível explorar as exposições e os jardins do local sem sair de casa.

Por meio da ferramenta Google Art Project o viajante consegue se transportar para o museu a céu aberto. Ali, é possível conferir obras de arte e se encantar com três exposições: “Inhotim: Na Encruzilhada da Mudança Glocal”, “Arte ao Ar Livre” e “Cildo Meireles no Inhotim”. Além disso, dá para “caminhar” pela propriedade usando o sistema de mapeamento e fotos do Google Street View.

O museu também passou a investir na produção de conteúdo online para o IGTV, do Instagram. O primeiro material da série, que se chama “Bastidores” e mostra o trabalho da artista Laura Vinci, foi ao ar em 10 de abril. A previsão é de que vídeos com outros profissionais sejam lançados ao longo das próximas semanas.

