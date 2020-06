Maisa Silva fala sobre como ser chamada de fada sensata pode causar depressão

04/06/2020 | 10:10



Maisa Silva, mais uma vez, esclareceu sobre o fato de não gostar de ser rotulada como fada sensata nas redes sociais. Durante o programa Saia Justa, da última quarta-feira, dia, 3, a atriz explicou que o elogio usado por sua geração pode trazer consequências graves para a saúde mental dos jovens:

- Sempre me posicionei, desde quando era pequena. Nunca consegui manter a língua dentro da minha boca. Com a internet, isso começou a fazer parte da vida de outros artistas, outras pessoas que às vezes não se posicionavam. Começou uma onda de cada vez que uma pessoa se identifica com a opinião do outro, coloca-se uma coroa na cabeça dessa pessoa, ela é endeusada, tratada como perfeita, fada sensata e eu não tenho problema em usar isso com os meus amigos. Mas eu percebi que começou a ficar um pouco esquisito e não saudável quando essa postura de ser sempre a fada sensata começou a ser cobrada em todas as pessoas, como se todo mundo fosse isento de defeitos e não pudesse falar e errar, disse ela.

Maisa disse acreditar poder usar a voz que possui na mídia para poder esclarecer que esse tipo de cobrança pode até desencadear uma depressão:

- Essa cobrança caía mais sempre para as mulheres do que para os homens e eu me posicionei sobre isso sobre como isso vai ter consequências psicológicas para a minha geração. Vamos crescer frustrados, pois erramos e fomos massacrados. Mais ansiosos e depressivos. Quero usar a minha voz para que as pessoas reflitam sobre isso.

O aniversário de 18 anos de idade da apresentadora também foi tema do bate-papo. Ela chegou à maioridade no dia 22 de maio, em meio à pandemia do coronavírus. Para celebrar, Maisa fez uma live nas redes sociais, já que o isolamento social impediu que os planos de uma grande festa se concretizasse.

Além disso, Maisa chamou atenção na data por escrever seu primeiro palavrão nas redes sociais:

F***a-se, c***o. Tá liberado! 18 p***a. P***a que paiu. Pqp, que delícia, escreveu ela.

Astrid Fontenelle questionou a atitude da artista sobre o sentido da publicação naquele momento especial:

- Eu sempre tomei muito cuidado pois todo mundo me viu crescendo e teve um público infantil que acabou me acompanhando e acompanha até hoje. Mas a maioria deles tem a minha idade agora, alguns até mais velhos. Então eu acabava me poupando de uma coisa que eles estavam fazendo e achavam estranho eu não fazer, que é xingar nas redes sociais quando é necessário. A gente tá vivendo um momento em que dá vontade de xingar o tempo inteiro, mas eu escolhi o meu aniversário para inaugurar os palavrões e vou usar sempre que necessário.