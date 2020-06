Ferramenta aponta se seu gosto musical é compatível com o de amigos

Bianca Bellucci

A ferramenta musictaste.space usa os dados do Spotify para descobrir quais são os gêneros, artistas e as músicas mais reproduzidas por um usuário, além de mostrar o quão compatível seu gosto musical é com o dos seus amigos.

Para usar o aplicativo, basta fazer o login com sua conta no Spotify. Espere puxar as informações e pronto, você já poderá navegar entre as abas para descobrir as preferências musicais. Em “Insights”, é possível conferir dados pessoais, como artistas e gêneros mais reproduzidos no momento. Na mesma página, também dá para acessar “Top Tracks & Artists”, que mostra justamente suas músicas e bandas mais ouvidas de todos os tempos.

Quem se interessou pela ferramenta que mede a compatibilidade musical, deve entrar na aba “Compatibility”. Nela, você encontrará um link personalizado, que corresponde ao seu perfil no musictaste.space – não é possível editá-lo. Copie a URL, envie para os amigos e espere a sincronização entre as contas.

Uma vez a análise feita, você verá os matches no pé da página “Compatibility”. Ao acessar a conexão de um amigo, é possível conferir a porcentagem de compatibilidade, além de artistas, faixas e gêneros mais ouvidos em comum. Dá até para criar uma playlist com as músicas que vocês gostam.

Vale lembrar que o musictaste.space foi criado pelo estudante de marketing e ciência da computação Kalana Vithana. A ideia da plataforma surgiu porque ele sempre considerou o gosto musical de uma pessoa como indicador de personalidade. Por ser um projeto independente, ele aceita doações via Ko-fi para manter o site no ar.

