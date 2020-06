Encontro de Leonardo e Sandro Pedroso foi armado pelo mágico

04/06/2020 | 08:10



A família do cantor Leonardo continua dando o que falar nas redes sociais! Depois de Sandro Pedroso movimentar seu Instagram ao publicar uma foto com o ex-sogro, o colunista Leo Dias resolveu explicar o que está por trás da foto.

andro, depois de se separar de Jéssica Costa, publicou o clique mandando um recado aos que especulam sobre o mal-estar na família por conta do término do casamento da filha do sertanejo. Horas mais tarde, ele editou a legenda, afirmando apenas que a tarde ao lado do cantor havia sido abençoada.

Leo Dias, então, afirmou que o encontro não havia sido planejado e se tratou de uma armação de Sandro para parecer que estava tudo bem entre os dois. Sabendo que Leonardo joga futebol todas às terça-feiras em um campo de Alex Dias, em Goiânia, Sandro teria ido até o local e criado uma situação para pedir uma foto com cantor, que não iria negar o clique, e assim, estabelecendo uma cordialidade fictícia entre eles.

A assessoria de imprensa do artista confirmou ao colunista que o encontro foi por acaso.

Na publicação, ele ainda afirma que não houve uma conversa e nem qualquer tipo de esclarecimento entre eles em relação à situação familiar, envolvendo Jessica Costa.