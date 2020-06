S.Bernardo inicia inquérito epidemiológico

Do Diário do Grande ABC



03/06/2020 | 22:58



São Bernardo começou na terça-feira inquérito epidemiológico que vai mapear, por meio de testes realizados em domicílio, o avanço da pandemia da Covid-19 na cidade. A primeira fase da iniciativa consiste na realização de 3.606 testes rápidos para detecção de contaminação pelo novo coronavírus e aplicação de questionário a respeito das condições de saúde da população de todos os bairros.

As coletas de exames e de informações dos moradores serão realizadas pelas ESFs (Equipes de Saúde da Família), que estarão devidamente uniformizadas e identificadas, em todos os territórios da cidade. O morador será escolhido de forma aleatória e será submetido a teste sorológico para detectar o novo coronavírus.

“Estamos sempre em busca do aprimoramento das nossas ações. Este mapeamento vai nos ajudar a verificar a incidência do coronavírus nas comunidades e, com isso, buscar novas estratégias de combate à doença. Também será importante ferramenta para nortear o planejamento da administração para a retomada dos serviços”, observou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

O inquérito epidemiológico será feito em parceria com a UFABC (Universidade Federal do ABC), responsável pelo estudo qualitativo dos dados coletados por meio da plataforma Covidata, e com a FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), que fará a análise dos testes laboratoriais. O objetivo será não só identificar moradores contaminados ou que já foram expostos ao vírus e criaram anticorpos, como também avaliar o avanço e letalidade da doença e as condições de isolamento físico nos territórios.

O secretário de Saúde Geraldo Reple Sobrinho explica que, nos casos dos munícipes cujos exames apontarem positivo para a Covid-19, as equipes voltarão à residência para realizar testes nos demais moradores do imóvel. “A testagem é importante porque muitas pessoas podem estar contaminadas e são assintomáticas, com risco de espalhar a doença para outros indivíduos”, destaca.

RESULTADOS

São Caetano deu início sábado a inquérito epidemiológico, também com o objetivo de mapear o avanço da doença no município. A primeira rodada de exames mostrou que 2,67% da população da cidade já teve contato com o coronavírus, o que representa 4.304, já que o município tem 161.127 habitantes.

O estudo é parceria da Prefeitura, que realiza os testes rápidos nas casas dos munícipes sorteados, com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), responsável pela pesquisa junto aos moradores. Foram realizados 861 testes, com 23 resultados positivos. “Este é grande avanço nas estratégias de combate à pandemia. Vai nos dar dimensão precisa de quantos casos temos na cidade, já que muitos são assintomáticos”, explicou o ex-reitor da USCS, Marcos Bassi (PSDB).

A segunda rodada do inquérito epidemiológico será realizada dias 13, 14 e 15 de junho – no total serão quatro rodadas, sempre a cada 15 dias. “A Universidade Federal de Pelotas fez ação semelhante e descobriu que o número de casos no Rio Grande do Sul era seis vezes maior que o de notificados”, explicou Bassi.