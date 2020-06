Grande ABC bate recorde de infectados em 24 horas

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



03/06/2020 | 23:50



O Grande ABC registrou o maior crescimento no número de pacientes positivados pela Covid-19 para um único dia desde o primeiro caso na região. De acordo com os boletins epidemiológicos dos sete municípios, 487 novas pessoas tiveram a confirmação de infecção pelo novo coronavírus e, desta forma, a região chega a 8.801 infectados no total. A cidade que registra o maior número de casos é Santo André, com 3.401, seguida por São Bernardo, com 2.194; São Caetano, com 1.169; Diadema, com 1.310; Mauá, com 441; Ribeirão Pires, com 208; e Rio Grande da Serra, com 78.

Destes infectados, 668 evoluíram para óbito, sendo 21 a mais do que o boletim de terça-feira. Foram seis novos em Mauá, que totaliza agora 79 perdas, cinco em São Bernardo (222), quatro em Ribeirão Pires (21), outros quatro em Santo André (166) e dois em São Caetano(44). Já Diadema (127) e Rio Grande da Serra (nove), mantiveram os índices.

A região tem 14.921 pessoas que aguardam resultados de exames e já contabiliza 2.936 pessoas recuperadas do novo coronavírus – Santo André lidera o ranking de altas, com 1.235.

No Estado são 8.276 mortes, com as 282 informadas ontem e 123.483 infectados. Já o Brasil alcançou 32.548 perdas com as 1.349 de ontem – são 584.016 casos no total.