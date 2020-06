Estudante de Mauá é o primeiro inscrito no 14º Desafio de Redação

Anderson Fattori



Estudante do 3º ano do ensino médio no Colégio Barão de Mauá, Gabriel Soldera, 17 anos, foi o primeiro inscrito na 14ª edição do Desafio de Redação, concurso promovido pelo Diário. Sem perder tempo, ele aproveitou dica do professor de língua portuguesa e história Douglas Gomes, em grupo da sala em aplicativo de mensagem, e já garantiu presença na prova, que neste ano será realizada de forma virtual por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus.

“Meu professor Douglas divulgou no grupo da sala e para não esquecer já fiz a minha inscrição. Eu já tinha participado outras vezes do desafio”, comentou Gabriel, que mora no Jardim Haydee, em Mauá. “No ano passado o Douglas nos ajudou passando dicas para a redação nas aulas, agora deve acontecer da mesma maneira durante as aulas on-line”, espera o estudante.

Gabriel avalia que a participação no Desafio de Redação é importante sob vários pontos de vista. Como está prestes a prestar vestibular, ele está de olho no prêmio concedido à melhor redação, que será uma bolsa integral na USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Pleiteante a vaga no curso de farmácia, Gabriel espera se tornar perito criminal. “Seria ótimo ganhar a bolsa, mas também é importante como preparação para os outros vestibulares e também para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio)”, acrescentou. Além da bolsa de estudos, o concurso vai distribuir outros prêmios, como notebooks e tablets.

As inscrições que começaram ontem, são gratuitas e podem ser feitas até o dia 31 de julho por meio do hot-site www.dgabc.com.br/desafioredacao. O tema escolhido para este ano é As Lições da Pandemia para a Construção de um Futuro Melhor. O vencedor será revelado no dia 15 de setembro.

Podem participar estudantes do 6º e 7º anos do ensino fundamental (classificados na primeira categoria), 8º e 9º anos (segunda), 1º e 2º anos do ensino médio (terceira) e alunos do 3º ano (quarta categoria), além dos alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) e telessalas (veja detalhes na arte acima).

O Desafio de Redação é uma realização do Diário e USCS, com patrocínio do Cemitério Vale dos Pinheirais e apoio institucional do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental).