Em Diadema, marasmo da Câmara incomoda

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



04/06/2020 | 00:01



Não faz muito tempo, este Diário mostrou que a Câmara de Mauá aderiu tanto à quarentena para conter a disseminação do novo coronavírus que sequer realiza sessões há quase dois meses. Em Diadema, algumas plenárias foram realizadas desde o decreto estabelecendo fechamento de serviços não essenciais. Poucas, aliás. Situação que tem gerado incômodo – e comentários nada elogiosos – na classe política local. Diadema tem sido apontada pelo governo do Estado como uma das cidades que prejudicam os índices do Grande ABC para retomada. Embora o governo Lauro Michels (PV) conteste, a gestão estadual cita falta de leitos, parco volume de isolamento físico, baixo estoque de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). E a Câmara de Diadema, fechada, não cobra. Algumas lideranças, inclusive de oposição, questionam a falta de trabalhos no Legislativo e cobram até mesmo de vereadores oposicionistas uma postura mais altiva para que a administração municipal – e até mesmo o Palácio dos Bandeirantes – possa apresentar melhoras na qualidade de serviço prestado.

Troca

Diante do quadro de saúde do ex-prefeito Aidan Ravin (Republicanos), internado no Hospital e Maternidade Christóvão da Gama diagnosticado com Covid-19, aliados do pré-candidato à Prefeitura de Santo André pelo PSB, Ailton Lima, iniciaram movimento junto ao socialista para um plano B na chapa, uma vez que Aidan é o pré-indicado a vice de Ailton. O nome aventado é o de Denise Ravin (PSB), mulher de Aidan, que, por ora, está focada em obter cadeira na Câmara. Denise tem uma vitória considerada certa dentro do PSB, o que deixa pré-candidatos do partido ao Legislativo ressabiados quanto à possibilidade de êxito. Sem ela, as chances melhoram.

Covid

O vereador Julinho Fuzari (DEM), de São Bernardo, recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19. Ele está internado no Hospital Neomater, na enfermaria. À coluna, ele disse estar bem, reagindo às medicações. Ele acredita que nos próximos dias estará de alta. “Graças a Deus meu quadro clínico é bom e logo mais estarei de volta”, comentou o parlamentar.



Live da aliança

O pré-candidato do PT à Prefeitura de Mauá, vereador Marcelo Oliveira, realiza hoje, a partir das 19h, uma live com Paulo Eugenio Pereira Júnior (PT), ex-vereador, ex-vice-prefeito e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, de Saúde e de Mobilidade Urbana de Mauá, sobre o cenário da economia da cidade no pós-pandemia. O encontro afasta boatos de que Paulo Eugenio e Marcelo estariam distantes na corrida eleitoral deste ano.



Previdência

O prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), conversou com a bancada de sustentação sobre a possibilidade de ter de aumentar o desconto, de 11% para 14%, da alíquota patronal nos vencimentos dos servidores. A proposta deve seguir para a Câmara nos próximos dias, até para cumprir determinação do governo federal dentro do pacote da reforma da Previdência. A oposição já se mobiliza para tentar barrar a medida.



Tucanos críticos – 1

Os vereadores do PSDB no Grande ABC começaram a se mobilizar em críticas públicas ao governador João Doria (PSDB) e à condução do tucano diante da crise da pandemia do novo coronavírus. O parlamentar Professor Minhoca (PSDB), de Santo André, gravou vídeo criticando o correligionário sobre o fato de a cidade não ter recebido respiradores para os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no município.



Tucanos críticos – 2

O vereador Pery Cartola (PSDB), de São Bernardo, também utilizou as redes sociais para questionar a postura do governo do Estado no tratamento da pandemia de Covid-19. Ele protocolou ofício no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC – o vídeo, aliás, foi gravado em frente à entidade – pedindo que o Palácio dos Bandeirantes leve em consideração os números da região para que haja reabertura gradual da atividade econômica nas sete cidades.