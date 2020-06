Confusão e desinformação

Do Diário do Grande ABC



03/06/2020 | 23:59



A quantidade de entrevistas coletivas convocadas pelo governador João Doria (PSDB), desde que a pandemia do novo coronavírus começou, não encontra parâmetros em nenhum outro momento da história contemporânea. Compreende-se. Afinal, o Estado enfrenta a maior crise sanitária do século. Ocorre, todavia, que as declarações praticamente diárias do tucano se tornaram contraproducentes. Utilizando-se de informações anódinas, as aparições do chefe do Executivo paulista passaram a obscurecer o ambiente, em vez de iluminá-lo.

Tome-se como exemplo o que ocorreu ontem. A expectativa da população das sete cidades, sustentada em declarações de auxiliares diretos do governador, era ouvir de João Doria alguma informação sobre o tratamento que a região teria na política de retomada da atividade comercial. Mas o que fez o governador? Falou sobre Vale do Ribeira, Vale do Paraíba e Baixada Santista. Sobre o Grande ABC, que se encontra na faixa com maior restrição, a vermelha, silêncio absoluto.

Doria, como já dito aqui neste espaço, perdeu-se na condução do Estado no dia em que, sem nenhum critério científico, permitiu a retomada do comércio na Capital, excluindo da medida as outras 38 cidades da Grande São Paulo. Era 27 de maio. Naquela data, o governador deixou cair a máscara de gestor técnico que vinha vestindo com razoável competência. Sem poder explicar as razões que o levaram a tomar a decisão, fechou-se em copas.

A trapalhada do governador chegou a tal nível que se criou situação inusitada no Estado. A Capital, cujo prefeito Bruno Covas (PSDB) tem desde a última segunda-feira autorização expressa para reabrir serviços não essenciais, segue sob quarentena. Por que, se Doria havia assegurado, dizendo-se amparado por números, que já era possível fazê-lo com segurança? Por outro lado, mantém fechado o Grande ABC, fazendo ouvidos moucos ao argumento dos prefeitos, que defendem a reabertura dizendo terem dados que comprovam que a região está resguardada para retomar o comércio, respeitadas as devidas cautelas.