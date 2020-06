O Ypiranga em Santo André

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/06/2020 | 07:30



“Esta imagem eu garanto que você nunca viu. O álbum é de 1957, logo após a fusão do Ypiranga com o Corinthians de Santo André.”

Moacir Andrade Peres

Tem razão, o Dr. Moacir. Esta imagem é inédita, para nós e para o Paschoalino Assumpção, que escreveu um livro dedicado ao Corinthians de Santo André, ilustrando-o com fotos belíssimas, mas onde não aparecem as figurinhas do Ypiranga/Corinthians.

No livro, o saudoso Paschoalino trata da fusão, e registra:

- Em 1957, o CA Ypiranga atravessava uma má fase, havia perdido o seu campo e o Corinthians FC, com o Estádio Américo Guazzelli, lutava há anos para galgar o futebol maior paulista.

- A fusão seria a saída. Enquanto se desenvolviam as negociações, o Ypiranga mandou seus jogos em Santo André e o Corinthians deixou de participar da Segunda Divisão.

- Imprensa local, autoridades e torcedores protestaram, e a fusão não se concretizou.

DEPOIS...

1 – O chamado Corintinha voltou a disputar o profissionalismo, em divisões inferiores, extinguindo seu departamento profissional em 1967. Tentou ainda voltar com o futebol profissional, sem sucesso, principalmente porque um novo clube surgia, mais forte, o Santo André FC, hoje EC Santo André, o Ramalhão, líder absoluto do Campeonato Paulista de 2020.

2 – Quanto ao Ypiranga, o Vovô da Colina Histórica, um dos fundadores da FPF (Federação Paulista de Futebol), foi rebaixado para a Segunda Divisão em 1958 e desativou o seu departamento de futebol profissional.

Diário há meio século

Quinta-feira, 4 de junho de 1970; ano 12; edição 1250

Manchete – Garra e muita classe, nossa grande estreia na Copa do México: Brasil 4 x 1 Checoslováquia

Telefonia – CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo) instalou um telefone público em estabelecimento comercial da Rua Saracantan, 69, propriedade de Waldemar Costa Veloso, num trabalho da Associação Amigos do Jardim Guarará, Aclimação e Adjacências, presidida por Otavio de Souza Bueno.

Em 4 de junho de...

1915 – Criada uma nova sociedade recreativa em Ribeirão Pires, o Imparcial Clube.

1930 – Acidente em Ribeirão Pires: ao entrar na cidade, Maximino Perdiz atropela, com o seu animal, o sexagenário João Gomes, que morre no dia seguinte.

1950 – A TV Tupi faz a primeira transmissão experimental no Brasil, em são Paulo

1965 – Lei municipal altera o nome de arraial Santo Antonio para Jardim Santo Antonio, no subdistrito de Utinga, em Santo André.

Hoje

-Dia Mundial Contra a Agressão Infantil

- Dia do Engenheiro Agrimensor

Santos do dia

- Filippo Smaldone. Padre italiano (Nápoles, 27-7-1848 – Lecce, 4-6-1923). Criou a Congregação das Irmãs Salesianas dos Sagrados Corações.

- Daciano n Saturnina.

Francisco Caracciolo (Itália, 1563-1608).

Fundador da instituição dos clérigos regulares menores. Canonizado em 1807. Copadroeiro de Nápoles.