Independiente Del Valle anuncia venda do equatoriano Alan Franco ao Atlético-MG

03/06/2020 | 17:10



O volante Alan Franco é o novo reforço do Atlético Mineiro. Nesta quarta-feira, o Independiente del Valle anunciou a venda do meio-campista equatoriano ao clube de Belo Horizonte, explicando que o jogador firmará um contrato válido por quatro anos com a equipe brasileira.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, apenas com o Independiente del Valle revelando que seguirá sendo detentor de 35% dos direitos econômicos do jogador.

"Alan Franco assina por 4 anos com Atlético e realizará os respectivos exames médicos. #IDV mantém 35% dos direitos esportivos", escreveu o Independiente del Valle em publicação no seu perfil no Twitter.

O Independiente del Valle foi o único clube que Alan Franco defendeu profissionalmente. O meio-campista, de 21 anos, fez parte do time campeão da Copa Sul-Americana de 2019 e no início de 2020 participou do Pré-Olímpico pela seleção do Equador.

Ao anunciar a venda de Alan Franco, o Independiente del Valle desejou sorte ao jogador no Atlético-MG. "Que todas as coisas boas o sigam, o encontrem e fiquem com você, faz parte do processo. Boa sorte, Alan, neste novo desafio! Cuidem dele, Atlético", publicou.

Além de Alan Franco, o Atlético-MG está na iminência de fechar outra contratação para o elenco dirigido por Jorge Sampaoli. Se trata do meio-campista Léo Sena, que pertence ao Goiás. Os clubes chegaram recentemente a um acordo verbal para a transferência do jogador de 24 anos.