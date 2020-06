Parceria disponibiliza jogos de raciocínio a estudantes de Santo André

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



03/06/2020 | 16:58



A Prefeitura de Santo André aderiu ao Programa Mind Lab em Família, da Mind Lab, líder mundial em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias educacionais inovadoras, para incentivar o desenvolvimento cognitivo e socioemocional de estudantes e famílias nesse período de suspensão das aulas, devido ao novo Coronavírus. O programa atenderá mais de 35 mil alunos de 91 escolas do município.

O Mind Lab em Família foi criado tendo como referência o Programa MenteInovadora que utiliza jogos de raciocínio em aulas dinâmicas com a mediação de professores capacitados. Os jogos estimulam os alunos a experimentar em um contexto controlado situações da vida real, contribuindo para conferir significado ao aprendizado e exercitando habilidades como empatia, resiliência, capacidade analítica, equilíbrio emocional e o trabalho em equipe. A diferença é que para esse projeto os conteúdos foram adaptados e passarão a ser disponibilizados a distância, com fácil acesso e gratuitamente. Além disso, os jogos poderão ser confeccionados com objetos encontrados em casa. Dessa forma, será possível dar continuidade ao estudo dos alunos e docentes, envolvendo até os familiares, mesmo em casa.

"O Covid-19 impôs medidas de prevenção poucas vezes vistas na história. Quando falamos das aulas estarem paralisadas sem perspectivas de retorno, nos referimos a mais de 850 milhões de crianças e adolescentes em todo mundo longe do ambiente escolar, como aponta a Unesco", explica o Ceo da Mind Lab, Marcelo Del Bel. "O projeto surgiu da nossa vontade de minimizar ao máximo os impactos da crise na educação e fornecer uma forma de ensino remoto que ajude as escolas a atenderem os alunos e a família durante esse período. Alinhamos a aprendizagem dos alunos, a formação dos professores e o engajamento das famílias às necessidades do mundo atual", pontua.

A metodologia envolve atividades autoinstrucionais interativas. Os conteúdos irão estimular a criatividade e o protagonismo no estudante, o engajamento das famílias, o aprimoramento profissional contínuo da equipe da rede e contará com monitoramento e avaliação. No caso dos alunos, a entrega dos materiais será feita por meio do site da prefeitura. Já os professores terão acesso a uma plataforma com vídeos, cursos, webinars e seminários on-line. Um dos temas discutidos será as "Habilidades da Base Nacional Comum Curricular na prática". Ao final de cada módulo, os profissionais serão certificados.

"Neste momento de pandemia, e consequente isolamento social, o exercício da inteligência emocional que a Mind Lab proporciona, possibilitando aos alunos adquirir uma melhor capacidade de controlar as emoções, é fundamental para que consigam aguentar todas as questões que estão envolvidas no distanciamento", cita a secretária de educação em exercício de Santo André, Gilzane Macchi. "Existem estudos que abordam casos de crianças, e até mesmo adultos, que apresentam distúrbios emocionais, após saírem de situações de isolamento provocados, por exemplo, por guerras ou desastres naturais. E isso é uma realidade que pode acontecer nas nossas unidades. Por isso, considero que a Mind Lab é uma ferramenta muito importante para trabalhar o raciocínio e a inteligência emocional dos alunos em tempos sem pandemia, mas, em especial nesse momento, adquire uma importância ainda maior", completa.