Craig Gore, roteirista de Law & Order, é demitido após ameaçar atirar em manifestantes

03/06/2020 | 16:10



Craig Gore, roteirista de do novo spin-off de Law & Order, segundo uma notícia divulgada pela Variety na última terça-feira, dia 2, foi demitido após publicar uma foto no Facebook em que aparecia com uma bandana cobrindo o rosto e segurando uma arma, que dizia:

Toque de recolher.

Craig publicou, também, um comentário, no qual ameaçava atirar em manifestantes que pedem justiça por George Floyd, que foi morto por um policial em Minneapolis, Estados Unidos, no dia 25 de maio:

Você acha que eu não vou atirar nestes malditos que estão tentando ferrar coma minha propriedade, pela qual trabalhei por toda a minha vida? Pense de novo.

O criador e produtor da série, Dick Wolf, não gostou nem um pouco da atitude e, além de demitir o roteirista, se pronunciou sobre a situação através de um tweet de sua empresa, a Wolf Entertainment:

Eu não vou tolerar esse tipo de conduta, especialmente durante nossa hora de luto nacional. Estou demitindo Craig Gore imediatamente.

Ainda no Twitter, um seguir comentou e ironizou o ocorrido mencionando o ator Christopher Meloni, o detetive Elliot Stabler da série:

Seu novo showrunner [pessoa responsável pela coerência de uma série] é um garoto orgulhoso.

A verdade: Matt Olmstead é meu Showrunner. Não recebi nenhuma palavra sobre qualquer contratação. Não tenho ideia de quem é essa pessoa [Craig Gore] ou o que ela faz, respondeu o ator.