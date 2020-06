03/06/2020 | 16:10



A atriz e musa dos anos 90 Giovanna Gold foi flagrada nesta quarta-feira, dia 3, tomando sol na janela de sua casa no Vidigal, zona sul do Rio de Janeiro.

Nos cliques, Giovanna apareceu sentada no parapeito da janela usando um shorts curtinho e regata, e esbanjou simpatia ao levantar os braços para o alto e tomar um cafezinho.

Giovanna ficou famosa no Brasil todo após interpretar Alzira em Mulheres de Areia, novela de 1993 da Rede Globo que é um clássico da teledramaturgia nacional. Desde então ela se dedicou a vários trabalhos na TV, como na novela Por Amor, no programa Show do Tom e, mais recentemente, no remake de Chiquititas do SBT.