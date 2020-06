Turma da Mônica desenvolve cartilha para uso correto de máscara na pandemia

03/06/2020 | 15:43



A Mauricio de Sousa Produções e o Centro de Pesquisa em Alimentos da Universidade de São Paulo (FoRC/USP) desenvolveram uma cartilha ilustrada com os personagens do Bairro do Limoeiro, da Turma da Mônica, para estimular e orientar o uso correto de máscara de proteção diante a pandemia do novo coronavírus. O material têm como base as orientações da ANVISA.

A cartilha "Como usar máscara para se proteger do coronavírus" apresenta instruções para o uso de máscaras descartáveis e as de pano reutilizáveis estão didaticamente detalhadas para que todos possam se proteger da melhor forma possível.

Em muitas localidades, o uso da máscara se tornou obrigatório, seja em estabelecimentos comerciais ou no transporte público e privado. Essa proteção facial é de extrema importância, pois evita que gotículas suspensas no ar - quando pessoas infectadas tossem, espirram ou simplesmente conversam - se espalhem. Por isso, Cebolinha, Jeremias, Milena, Magali e Mônica, todos devidamente protegidos usando máscara, mostram de uma forma fácil os cuidados básicos para manipular esse item.

Para Mônica Sousa, diretora executiva da MSP, é muito importante intensificar os hábitos no combate ao vírus. Ela também ressalta a importância do material em tempos de fake news. "Buscamos produzir um material que contenha orientações de fontes seguras para que o combate à pandemia seja feito da forma mais correta possível. Para reforçá-las, utilizamos os personagens da Turma da Mônica, tão querida pelos brasileiros, para apresentar os cuidados de uma forma mais leve e didática", pontua.

Além da cartilha, a Mauricio de Sousa Produções tem realizado uma série de ações de conscientização. São diversos materiais informativos de prevenção e dicas para higienização de objetos utilizados no dia a dia durante esse período de quarentena. A empresa também está disponibilizando conteúdos educacionais e de entretenimento para os pequenos e fãs da Turma da Mônica durante o isolamento social.

A cartilha com orientações para o uso correto das máscaras estará disponível para consulta e compartilhamento nas plataformas digitais da Turma da Mônica, no Twitter, Instagram e Facebook.

Explore o conteúdo da cartilha no perfil oficial da Turma da Mônica na rede social: