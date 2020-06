Covid-19 pelo mundo: “temos um governo de ignorantes”, diz moradora do México

Beatriz Ceschim

03/06/2020 | 14:18



Após um mês do capítulo 6 da série Covid-19 pelo mundo, em que a estudante Sara Beltran vislumbrou o possível caos que surgiria no México, a previsão se tornou real. Agora, o país apresenta o segundo maior número de mortos na América Latina, ficando atrás apenas do Brasil. O México registrou até o momento 93.435 contaminados e 10.167 óbitos.

Arquivo Pessoal Yesuni Kuri Ortiz

“O governo demorou muito para atuar contra a pandemia, porque temos um imbecil como presidente”, comenta Yesuni Kuri Ortiz, de 43 anos. A advogada e consultora de produtos de beleza mora em Boca del Río, na região de Veracruz, junto de seu marido Luca Bianchi, de 51 anos.

Segundo ela, a situação atual tende a piorar e prejudicar muito a população. “O país só não está numa crise maior porque alguns municípios agiram rapidamente, junto à sociedade e a alguns empresários, tomando medidas para ajudar a todos”, relata.

Impactos na vida do casal

Luca é italiano e se mudou para o México em busca de melhores condições de vida. Ele ensina sua língua materna a alunos online e, por isso, não sentiu tanto impacto no âmbito profissional.

“Como já trabalhava a distância, não tive muitos problemas. Fui mais impactado em questões pessoais, já que não posso sair para encontrar meus amigos ou passear com minha mulher”, explica.

Yesuni também enfrentou mudanças na rotina pessoal e revela que tem se sentido presa por conta da situação atual. “Sempre que quero sair para fazer alguma coisa, sinto-me de castigo, já que não posso ir aonde desejo”, ressalta.

Arquivo Pessoal Luca Bianchi

Futuro mexicano

A economia mexicana sofrerá por pelo menos um ano por conta da crise, na opinião de Luca. O professor de italiano acredita que a situação toda irá impactar a população de diversas maneiras. “Muitas pessoas já perderam seus empregos. Com isso elas vão parar de gastar seu dinheiro, o que abalará outros negócios”, complementa.

Yesuni também não vislumbra um futuro positivo para o México. “Tudo é muito complicado e confuso por aqui. Espero estar equivocada a respeito do que acontecerá, principalmente em relação ao presidente mexicano”, destaca a advogada.

A mexicana ressalta que o país precisa de pessoas preparadas para lidar com a situação, algo que ela não enxerga na administração atual. “Em vez de profissionais capacitados para tratar esse problema, temos um governo cheio de ignorantes”, sentencia.

