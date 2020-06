Ex-apresentador do Globo de Ouro, Jimmy Raw morre aos 58 anos de Covid-19

03/06/2020 | 13:11



O coronavírus, que foi classificado como uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde em 2020, já deixou milhares de mortos pelo mundo e, infelizmente, algumas celebridades e lendas do entretenimento também não resistiram à doença.

Morreu no dia 2 de junho, aos 58 anos de idade, o radialista e apresentador Germano Raw Neto, mais conhecido como Jimmy Raw. Ele foi vítima do novo coronavírus e estava internado em um hospital municipal do Rio de Janeiro.

A morte foi confirmada pela sobrinha dele, Andrea Raw, através de postagem no Facebook. Ele ficou conhecido por sua apresentação no programa musical Globo de Ouro, da TV Globo, no fim dos anos 1980. Ele dividia o palco com a atriz Adriana Esteves. Raw também trabalhou na Rádio Tupi, na 98 FM e na Antena 1.

Nas redes sociais, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, fez uma publicação no dia 20 de maio mostrando que Raw havia sido transferido da UTI para a enfermeria.