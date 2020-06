03/06/2020 | 13:00



Os EUA planejam proibir companhias aéreas chinesas de transportarem passageiros de e para o país até 16 de junho, justificando que a nação asiática também não autorizou voos de companhias aéreas americanas para lá. Atualmente, quatro companhias aéreas chinesas operam voos regulares de passageiros entre os dois países.

Algumas empresas do setor que têm sede nos EUA tentaram retomar o serviço para a China neste mês, após suspenderem voos para lá no início do ano, por conta da pandemia.

Mas, de acordo com o Departamento de Transportes americano, a Autoridade de Aviação Civil da China não aprovou os pedidos de retomada dessas companhias.