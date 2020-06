Mercedes-AMG GT 43 é lançado no Brasil por R$ 575.900; modelo só terá 20 unidades à venda

Leo Alves

Do Garagem360



03/06/2020 | 11:48



A versão cupê de quatro portas do Mercedes-AMG GT ganhou uma nova versão no Brasil. Porém, os interessados dispostos a pagar os R$ 575.900 cobrados pelo modelo precisam ser rápidos. Serão apenas 20 unidades do AMG GT 43 disponibilizadas no País. O esportivo chega nas concessionárias ainda neste mês.

Mercedes-AMG GT 43

Embora seja menos potente que a versão 63, a novidade ainda conta com uma boa cavalaria sob o capô. O modelo utiliza o propulsor 3.0 turbo de seis cilindros em linha. Ele desenvolve 367 cv de potência (entre 3.500 rpm e 6.100 rpm) e 50,9 kgfm de torque máximo (entre 1.800 rpm e 4.500 rpm). Com isso, ele faz de 0 a 100 km/h em 5 segundos e tem velocidade máxima de 270 km/h. O câmbio automático de nove marchas e a tração traseira completam o conjunto mecânico.

O AMG GT 43 conta também com o sistema híbrido leve EQ Boost. Ele adiciona até 22 cv de potência e 25,5 kgfm de torque.

Equipamentos

De série, o modelo conta com widescreen cockpit e teclas no volante AMG, que facilitam o uso das tecnologias abordo.Há também a opção de iluminação ambiente em até 64 cores, aquecimento dos bancos do condutor e acompanhante, climatização automática e que controla o clima interno em quatro zonas. Além disso, o esportivo conta com o sistema de som Burmester, que traz 14 alto-falantes de alto desempenho e Amplificador DSP de 10 canais com uma saída total de 640 watts.

O AMG GT 43 também é equipado com o sistema automático de abertura e fechamento do porta-malas, além do Active Braking Assist, que previne colisões traseiras e acidentes com o cruzamento de pedestres e ciclistas à frente do veículo, e do Active Parking Assist, que pode estacionar o veículo sozinho.