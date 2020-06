Estado projeta ampliar leitos na região para reabrir comércio a partir da próxima semana

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



03/06/2020 | 11:21



O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, ligou na manhã desta quarta-feira ao presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), para dizer que no sábado haverá vistoria da equipe do comitê de contingência contra a disseminação do novo coronavírus em unidades de saúde das sete cidades em mais um passo para a retomada gradual da atividade econômica na região.

Vinholi avisou que o Grande ABC seguirá na Fase 1 do Plano São Paulo, com restrição máxima de funcionamento, mas considerou autorizar a região a mudar de patamar a partir da semana que vem. O Diário mostrou nesta quarta-feira que há estimativa de abertura de parte do comércio no dia 11.

O Diário apurou que Vinholi disse a Maranhão que aceitou instalar um hospital de campanha no Quarteirão da Saúde, em Diadema, pedido feito ainda em março pelo prefeito Lauro Michels (PV) e que havia sido rejeitado em um primeiro momento. Seriam 100 novos leitos na unidade, melhorando os índices de Diadema no combate à Covid-19 e, ao mesmo tempo, impulsionando os dados regionais pela reabertura.

Maranhão relatou a Vinholi que a retomada da economia da região precisa ser traçada juntamente com a preservação da vida. Em entrevista ao Diário na segunda-feira, Maranhão se colocou, pessoalmente, a favor de regras mais rígidas de confinamento para conter a pandemia, porém, afirmou que brigaria por uma discussão casada entre saúde e setor econômico.

O anúncio dessas medidas por parte do governo do Estado deve ser feito nesta quarta-feira, a partir do meio-dia.