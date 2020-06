Pyong Lee revela novo corte de cabelo

03/06/2020 | 11:10



Pyong Lee está de novo look! Na última terça-feira, dia 2, o hipnólogo compartilhou a novidade com seus seguidores através do Stories do Instagram: seu cabelo, antes comprido e com franja, agora está curtinho!

Conforme revelado pelo ex-BBB, seu cabelo foi cortado por um amigo coreano, deixando o look mais refrescante. Pyong contou ainda que o visual anterior deixava seu rosto oleoso, e brincou que a franja servia para cobrir espinhas.

Apesar de alegar que gostou da mudança, o hipnólogo também afirmou que vai demorar um pouco para se acostumar. Nesta quarta feira, dia 3, ele contou aos fãs como está cuidando do penteado novo, e prometeu mostrar o corte logo após o banho futuramente, sem que o cabelo esteja penteado e tratado:

- Ainda estou me adaptando ao cabelo, porque tem uma diferença muito grande do antigo. Eu tô passando cera, tem duas coreanas e uma japonesa que eu comprei pra testar e tem um spray também que ajuda a fixar. Mas daí depois que eu lavar vou mostrar pra vocês como ficou sem arrumar, sem passar nada.