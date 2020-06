Lea Michele se pronuncia após ser acusada de fazer vida de ex-colega de elenco um inferno: Peço desculpas pelo meu comportamento

03/06/2020 | 11:10



Lea Michele foi acusada ter feito a vida de uma atriz de Glee um inferno. Samanatha Ware expôs a ex-colega de cena no Twitter, o que desencadeou outros depoimentos de atores que fizeram parte da produção. Agora, por meio do Instagram, Lea postou um texto para pedir desculpas:

Uma das lições mais importantes das últimas semanas é que precisamos reservar um tempo para ouvir e aprender sobre as perspectivas de outras pessoas e sobre qualquer papel que tenhamos desempenhado ou qualquer coisa que possamos fazer para ajudar a solucionar as injustiças que elas enfrentam, ela começa dizendo.

Quando eu tuitei no outro dia, era para ser uma demonstração de apoio aos nossos amigos e vizinhos e comunidades de cor durante esse período realmente difícil,

mas as respostas que recebi ao que postei me fizeram também focar especificamente em como meu próprio comportamento em relação aos colegas do elenco era percebido por eles.

Embora eu não me lembre de ter feito essa declaração específica e nunca julguei os outros por sua formação ou cor de pele, esse não é realmente o ponto, o que importa é que eu claramente agi de maneiras que magoavam outras pessoas.

A atriz ainda continua:

Se foi a minha posição e perspectiva privilegiada que me levou a ser percebida como insensível ou inadequada às vezes ou se era apenas minha imaturidade e eu apenas sendo desnecessariamente difícil, peço desculpas pelo meu comportamento e por qualquer dor que tenha causado. Todos nós podemos crescer e mudar, e eu definitivamente usei esses últimos meses para refletir sobre minhas próprias falhas.

E, por fim, conclui:

Estou a alguns meses de me tornar mãe e sei que preciso continuar trabalhando para me aperfeiçoar e assumir a responsabilidade por minhas ações, para que eu possa ser um verdadeiro modelo para meu filho e para que eu possa passar minhas lições e erros , para que eles possam aprender comigo. Ouvi essas críticas e estou aprendendo e, apesar de me desculpar, ficarei melhor no futuro com essa experiência.

Por conta desses detalhes que vieram à tona, Lea Michele perdeu o patrocínio que tinha de uma marca de comidas saudáveis. Segundo informações da BBC, a empresa informou que essas acusações contra a atriz eram muito sérias e, por isso, resolveu encerrar o contrato com ela.