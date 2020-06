03/06/2020 | 10:29



Renata Vasconcellos, apresentadora do Jornal Nacional da TV Globo, não participou do telejornal pelo segundo dia seguido nesta terça-feira, dia 2. Nas redes sociais, alguns fãs se preocuparam sobre as motivações da ausência da jornalista. A assessoria da emissora informou que "Renata Vasconcellos está bem, não apresentou o JN por uma questão pessoal e, em breve, retorna ao jornal". Na ausência de Renata Vasconcellos, Mariana Gross apresentou o Jornal Nacional ao lado de William Bonner.